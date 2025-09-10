-
Nothing OS 4 på ingång
Nothing lockar med Android 16 och förnyat gränssnitt
Skarpa versionen av Android 16-baserade Nothing OS 4.0 verkar närma sig lansering.
Nothing har börjat prata om Nothing OS 4.0, den Android 16-baserade uppdateringen som enligt plan ska släppas under september månad 2025. Teasern, publicerad på företagets sociala medier, visar omdesignade ikoner som ger en föraning om det nya gränssnittet.
Uppdateringen kommer att rullas ut till Nothing Phone 2 och nyare modeller. Den första modellen, Nothing Phone 1 som lanserades i juli 2022, har nått slutet av sin treåriga cykel för versionsuppdateringar och får framöver endast säkerhetsuppdateringar under ytterligare ett år.
Nothings grundare och VD Carl Pei har dock pratat ett nytt “program” för Phone 1-användare. Det är oklart om det handlar om en experimentell Android 16-beta, ett uppgraderingsprogram med ersättningsenheter eller en rabatt vid byte till en nyare Nothing-telefon.
Mer information om Nothing OS 4.0 och det hemliga Phone 1-programmet väntas i samband med den officiella lanseringen.