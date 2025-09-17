Nothing presenterar OS 4.0 och lockar med nya lurar från CMF

Nothing har idag presenterat version 4.0 av sitt Android-baserade Nothing OS, där målet är att skapa en enhetlig och intuitiv användarupplevelse. Den nya versionen bygger vidare på Nothing OS 3.0 med fokus på förfinad design och ökad transparens i varje detalj.

Gränssnittet har fått en uppdaterad låsskärm med nya klockor och rena snabbinställningar som minskar visuellt brus. Extra Dark Mode fördjupar det mörka temat för att minska ögonbelastning och spara batteri. Multitasking ska underlättas med Pop-up View som låter användare köra två flytande appar samtidigt och snabbt växla mellan dem.

Kameran har förbättrats med TrueLens Engine, nya kontroller och kreativa förinställningar, medan galleriet blivit mer intuitivt. AI-funktionerna styrs nu av användaren via en ny kontrollpanel med statusindikatorer för full insyn och integritet. Ytterligare optimeringar ska innebära snabbare appstart, förbättrad låsskärm och Always-On Display, tydligare ljusstyrkereglering samt stabilare Bluetooth- och Wi-Fi-anslutningar.

Snart öppnar en öppen betaversion av Nothing OS 4.0 för den som vill testa först.

Samtidigt passar Nothings andra varumärke CMF på att locka med en kommande presentation av sina första så kallade over ear-lurar CMF Headphone Pro. Den presentationen kommer att hållas den 29 september klockan 13:30.