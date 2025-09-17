-
Krönika: Ökande likriktning och mer av samma
-
Apples lansering på djupet
-
Prisvärda mobiler, Swedbank, problemlösning, Xiaomi 15 Ultra och mer – Mobil ger svar
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon - del 2
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon
-
Krönika: Bra jobbat! Du har simmat 1 meter – se alla uppgifter om ditt träningspass här
-
Airpods: 11 tips för att hitta okända funktionerna och lösa vanliga problem
-
Googles Pixel 10-lansering på djupet
-
Krönika: När AI behöver en ständig övervakare
-
Långtidstest: Samsung Galaxy S25
Dubbelt upp från Nothing
Nothing presenterar OS 4.0 och lockar med nya lurar från CMF
Nothing presenterar mer information om sitt kommande Android 16-baserade Nothing OS 4.
Nothing har idag presenterat version 4.0 av sitt Android-baserade Nothing OS, där målet är att skapa en enhetlig och intuitiv användarupplevelse. Den nya versionen bygger vidare på Nothing OS 3.0 med fokus på förfinad design och ökad transparens i varje detalj.
Gränssnittet har fått en uppdaterad låsskärm med nya klockor och rena snabbinställningar som minskar visuellt brus. Extra Dark Mode fördjupar det mörka temat för att minska ögonbelastning och spara batteri. Multitasking ska underlättas med Pop-up View som låter användare köra två flytande appar samtidigt och snabbt växla mellan dem.
Kameran har förbättrats med TrueLens Engine, nya kontroller och kreativa förinställningar, medan galleriet blivit mer intuitivt. AI-funktionerna styrs nu av användaren via en ny kontrollpanel med statusindikatorer för full insyn och integritet. Ytterligare optimeringar ska innebära snabbare appstart, förbättrad låsskärm och Always-On Display, tydligare ljusstyrkereglering samt stabilare Bluetooth- och Wi-Fi-anslutningar.
Snart öppnar en öppen betaversion av Nothing OS 4.0 för den som vill testa först.
Samtidigt passar Nothings andra varumärke CMF på att locka med en kommande presentation av sina första så kallade over ear-lurar CMF Headphone Pro. Den presentationen kommer att hållas den 29 september klockan 13:30.