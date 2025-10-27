Nothing släpper billigare Phone 3a Lite

Brittiska Nothing meddelar att en ny, billigare modell kallad Phone 3a Lite kommer att släppas på onsdag den 29 oktober klockan 14.00. Modellen är en enklare variant av mellanmodellen Phone 3a och beskrivs som företagets första riktiga lågpristelefon. Telefonen behåller Nothings genomskinliga design med ljuselement på baksidan, men får enligt läckta uppgifter enklare processor och 8 gigabyte arbetsminne. Priset för basmodellen beräknas ligga runt 230–250 euro, vilket placerar den i budgetsegmentet.