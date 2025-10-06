Bli plusmedlem
Logga in

Uppdatering till äldre mobiler

Nu får Samsung Galaxy S22 och S23 One UI 8 med samtalsinspelning

Samsungs uppdatering till Android 16 och One UI 8 har nu nått Galaxy S22 och S23, och med den även möjligheten att spela in telefonsamtal direkt från telefonappen.

Elias Nordling
Publicerad Senast uppdaterad

Samsung fortsätter att rulla ut Android 16 och One UI 8 till äldre mobiler, och turen har nu kommit till Galaxy S22 och S23-familjerna och finns nu att ladda ner för svenska användare.

Den främsta nyheten i One UI 8 är en funktion som egentligen kom med One UI 7 men först med One UI 8 kommer till Sverige: Samtalsinspelning. När du startar ett telefonsamtal ser du nu en bandspelarikon i telefonappen, och trycker du på den börjar du spela in samtalet. 

Den andra större nyheten i One UI 8 kallas textbubblor och finns även den i telefon-appen. Slår du på denna funktion finns en till knapp liknande den för samtalsinspelning som du kan använda för att få ditt samtal textat i realtid. Textningen fungerar på ett antal språk där svenska är ett.

När en systemuppdatering rullar ut till äldre eller billigare mobilmodeller är det inte säkert att alla AI-relaterade funktioner fungerar eftersom de kan vara krävande för mobilens system. Men samtalsinspelning och samtalstextning fungerar alltså nu även på Galaxy S22 och S23.

Relaterade artiklar

samsung galaxy s22 one ui 8 android 16 android samsung galaxy s23 samsung

samsung galaxy s22 one ui 8 nyheter android 16 android samsung galaxy s23 samsung