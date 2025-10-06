-
Uppdatering till äldre mobiler
Nu får Samsung Galaxy S22 och S23 One UI 8 med samtalsinspelning
Samsungs uppdatering till Android 16 och One UI 8 har nu nått Galaxy S22 och S23, och med den även möjligheten att spela in telefonsamtal direkt från telefonappen.
Samsung fortsätter att rulla ut Android 16 och One UI 8 till äldre mobiler, och turen har nu kommit till Galaxy S22 och S23-familjerna och finns nu att ladda ner för svenska användare.
Den främsta nyheten i One UI 8 är en funktion som egentligen kom med One UI 7 men först med One UI 8 kommer till Sverige: Samtalsinspelning. När du startar ett telefonsamtal ser du nu en bandspelarikon i telefonappen, och trycker du på den börjar du spela in samtalet.
Den andra större nyheten i One UI 8 kallas textbubblor och finns även den i telefon-appen. Slår du på denna funktion finns en till knapp liknande den för samtalsinspelning som du kan använda för att få ditt samtal textat i realtid. Textningen fungerar på ett antal språk där svenska är ett.
När en systemuppdatering rullar ut till äldre eller billigare mobilmodeller är det inte säkert att alla AI-relaterade funktioner fungerar eftersom de kan vara krävande för mobilens system. Men samtalsinspelning och samtalstextning fungerar alltså nu även på Galaxy S22 och S23.