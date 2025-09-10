Nu får Spotify bättre ljudkvalitet – ingår i Premium

Spotify meddelar att man nu har börjat rulla ut förlustfri ljudkvalitet, så kallad Lossless, till Premium-abonnenter i över 50 länder, inklusive Sverige. Utrullningen sker löpande och prenumeranter får en avisering i appen när funktionen blir tillgänglig för dem. Med Lossless kan användare strömma musik i upp till 24-bit/44,1 kHz FLAC, vilket ger mer detaljerat ljud än tidigare. Man har alltså valt att inte lansera ett dyrare abonnemang för lossless, utan har istället valt att göra det tillgängligt för alla prenumeranter.

För att aktivera Lossless i Spotify-appen trycker man på sin profilbild uppe till vänster och går sedan till Inställningar och integritet följt av Mediakvalitet. Där kan du välja var man vill använda lossless-ljud – vid uppspelning på Wi-Fi, mobildata eller nedladdningar.

Observera att inställningen måste slås på manuellt för varje enhet, och en Lossless-symbol visas i uppspelningsvyn när funktionen är aktiv.

För att lyssna på lossless måste du använda ett par trådbundna hörlurar med stöd för detta eller en högtalare. Hörlurar med bluetooth stöds inte, eftersom överföringen trådlöst där innebär en komprimering i sig och inte har tillräcklig bandbredd för lossless.

Spotifys stöd för lossless inkluderar inledningsvis produkter från till exempel Sony, Bose, Samsung och Sennheiser. Fler, inklusive inom kort Sonos och Amazon ska tillkomma.