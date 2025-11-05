Nu kommer Moto G57 Power med 7000 mAh och nya hörlurarna Moto Buds Bass

Samtidigt som Motorola nu släpper nya, 5,99 millimeter tunna Motorola Edge 70 så släpper man även Moto G57 Power och Moto Buds Bass i Sverige. All produkter ska komma ut i handeln nu under november månad.

Motorola G57 Power – strömsnål med stort batteri

Nya telefonen G57 Power fokuserar på lång livslängd. Det innebär att du får ett strömsnålt systemchipp, närmare bestämt Snapdragon 6s Gen 4 tillsammans med en något mindre högupplöst LCD-skärm på 6,72 tum och ett stort batteri på hela 7000 mAh. Det här tillsammans innebär att telefonen ska få en batteritid på över två dagar innan du behöver ladda den. Telefonen i sig är 8,6 millimeter tjock och väger 211 gram, tydliga kompromisser här alltså för att uppnå den högre batteritiden.

På kamerasidan erbjuder den en huvudkamera med Sonys Lytia 600-sensor på 50 megapixel samt en enklare vidvinkel på sparsamma 8 megapixel. Prislappen på Moto G57 Power är 3190 kronor och telefonen är en av få idag med 3,5-millimeters kontakt för hörlurar.

Basdrivet ljud i Moto Buds Bass

När Motorola utökar sitt utbud av hörlurar så beskrivs de nya Moto Buds Bass som både basdrivna och med förbättrad bas. Vi får återkomma när vi testat hur ljudet faktiskt är. Det handlar i alla fall om ett par hörlurar av in-ear-typ och med gummipluttar för att stänga ute omgivningens ljud. Hörlurarna är utrustade med brusreducering och har stöd för högupplöst ljud, så länge enheten du spelar musik från har motsvarande stöd. Prislappen är 999 kronor och hörlurarna kommer i färgerna grå, grön eller klarblå.