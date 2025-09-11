Officiella bilder på Nothing Ear 3

Brittiska Nothing fortsätter att droppa ut information, och har i dag visat upp designen för sina kommande lurar Ear 3, företagets nya toppmodell inom trådlösa in-ear-lurar. Modellen behåller det genomskinliga utförandet från tidigare generationer men har fått metallkomponenter för ökad hållbarhet och en mer exklusiv känsla.

Öronsnäckorna är extra tunna och har en omarbetad metallantenn med bara 0,35 mm tjocklek, vilket enligt Nothing själva är så tunt som branschen klarar av att tillverka. Laddningsfodralet är tillverkat i 100 procent anodiserad återvunnen aluminium och har rundade former för bättre passform, och lurarna är utrustade med en ny Super Mic för klarare ljud vid samtal.

Dessutom har laddningsfodralet utrustats med en mikrofon och en "Talk"-knapp. Det är dock oklart exakt vad dessa nya funktioner ska användas till.

De fullständiga specifikationerna för Ear 3 publiceras den 18 september.