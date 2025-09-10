-
Dags för lanseringsevenemang
Officiellt: Då lanserar Xiaomi sin 15T-serie
Xiaomi lanserar 15T-serien i München den 24 september.
Xiaomi lanserar 15T-serien i München den 24 september klockan 14:00 och platsen är München, Tyskland. Serien består av två modeller, 15T och 15T Pro, och evenemanget har temat "far closer" som anspelar på förbättrad optisk zoom för kamerorna. För första gången i T-serien har Xiaomi utrustat mobilen med en Leica 5x Pro-kamera med teleobjektiv som ska ge bilder med hög detaljrikedom och proffskänsla.
Företaget erbjuder 5 procent rabatt vid förbeställning, inbytesbonus upp till 1200 kronor och exklusiva förmåner som tre månader gratis Google AI Pro och YouTube Premium samt ett kostnadsfritt skärmbyte inom sex månader.