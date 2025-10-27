Oneplus presenterar sitt nya flaggskepp Oneplus 15

Oneplus har lanserat nya flaggskeppet Oneplus 15. Telefon har en platt 6,78-tums OLED-skärm med upplösningen 2772×1272 pixlar och 450 ppi, 330 Hz samplingsfrekvens och upp till 165 Hz uppdateringsfrekvens, samt symmetriska ramar på 1,15 mm. Den drivs av Qualcomms nya Snapdragon 8 Elite Gen 5 och finns med upp till 16 gigabyte LPDDR5X-minne och upp till 1 terabyte lagring i UFS 4.1-format.

Batteriet är 7300 mAh, vilket är cirka 22 procent större än föregångarens 6000 mAh, och stöder 120 W trådad snabbladdning samt 50 W trådlös laddning.

Kamerauppsättningen består av en primär kamera på 50 MP med sensorstorlek 1/1,56 tum, en 50 MP telekamera och en 50 MP ultravidvinkel, medan frontkameran ligger på 32 megapixel.

Instegspriset i Kina motsvarar cirka 5265 kronor och en global lansering kan ske redan nästa månad.