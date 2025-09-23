-
Allt pekar på Oneplus 15
Oneplus visar upp ny mobil
Oneplus har gett en första titt på sin kommande mobil under en e-sporttävling i Kina. Den nya modellen har fått en helt ny kameramodul och tunnare design.
Oneplus har visat upp Oneplus 15 i en teaser under e-sporttävlingen Peace Elite League i Kina. Proffsspelare poserade med den nya telefonen i en Weibo-post som tydligt pekade på Oneplus 15, även om den inte nämns vid namn
De tidigare modellernas runda kameramodul har nu fått en med fyrkantigare deisgn med avrundade hörn och utskärningar för kameror och blixt. Kameramodulen är även större än på OnePlus 13T.
Ramen har enligt tidigare läckor en keramisk beläggning som ska vara fyra gånger starkare än titan, och hela telefonen har en matt yta. Oneplus 15 uppges bli tunnare än Apples Iphone 17 Pro Max, som är 8,8 millimeter tjock.
Oneplus 15 väntas lanseras i Kina om några veckor och globalt innan årets slut.