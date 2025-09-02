Oppo ryktas bli först med ny kamerasensor

Uppföljaren till Oppo Find X8 Ultra kan få rejäl kamerauppgradering.

Enligt information från läckaren DigitalChatStation planerar Sony att lansera en ny kamerasensor på 200 megapixel där sensorn mäter 1/1,1-tums sensor. Det skulle göra den betydligt större än den 1/1,3-tums sensor som bland annat sitter i Samsung Galaxy S25 Ultra.

Kretsen bakom den nya sensorn riktar sig mot premiumsegmentet, där kombinationen av stor sensor och hög upplösning kan ge både bättre detaljrikedom och ljuskänslighet. Tidiga uppgifter tyder på att Sonys 200-megapixelsensor kan utmana OmniVisions populära 50-megapixelsensorer i samma prisklass.

Enligt uppgifterna väntas Oppo bli först med att använda Sonys nya 200-megapixelsensor i sin kommande Find X9 Ultra. Det finns även rykten om att Samsung kan utrusta Galaxy S26 Ultra med samma sensor, vilket skulle innebära ett strategiskt skifte från företagets egen Isocell-teknik.