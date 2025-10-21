Pebbles nya app återuppväcker även gamla klockor

Pebble har släppt en ny app som ska fungera med de nya modellerna och samtidigt ge stöd åt flera äldre Pebble-klockor. Appen gör det möjligt att installera urtavlor och appar, få aviseringar från telefonen och uppdatera klockornas programvara.

Utvecklarna har byggt appen på öppna verktyg för att bredda kompatibiliteten så att klassiska modeller som Pebble Time och Pebble 2 kan återanvändas tillsammans med nyare enheter. Företaget lovar också synkronisering av vissa hälsodata för modeller som stöds.

De nya klockorna som nämns i samband med appen har förbättrad batteritid, bättre trådlös uppkoppling och fler sensorer än de tidiga Pebble-modellerna. Appen finns för Android och en version för Ios planeras enligt företaget.