Pixel får smartare skärm som sparar ström

Snart kan din Google Pixel bli bättre på att spara batteri – utan att du märker det. Företaget utvecklar en ny version av Always On Display (AoD), alltså den del av skärmen som visar klocka och aviseringar även när mobilen är låst. Den nya funktionen är smartare än tidigare och kan känna av om telefonen ligger i fickan, på ett bord eller om du tittar på den. Då anpassas skärmen automatiskt: ibland visas färre detaljer, ibland släcks delar av skärmen helt.

Tekniken bygger på sensorer som känner av rörelse och ljus. Den kan också justera hur ofta skärmen uppdateras och hur starkt den lyser, allt för att minska energiförbrukningen. Målet är att du ska få längre batteritid utan att behöva stänga av viktiga funktioner.

Funktionen väntas komma som en framtida mjukvaruuppdatering. Det är ännu inte klart vilka Pixel-modeller som får den, men det beror på vilken hårdvara som krävs.