Pixel Watch kan snart låsa upp din Android utan fingeravtryck

Google håller på att uppdatera sin säkerhetsfunktion Identity Check i Android 16, och den nya versionen kan göra livet lite enklare för dig som använder en smartklocka. Detta enligt publikationen Android Authority. I stället för att alltid behöva använda fingeravtryck eller ansiktsigenkänning för att öppna appar som innehåller känslig information, kan det bli möjligt att använda din vanliga PIN-kod, ett mönster eller ditt telefonlösenord – så länge din Pixel Watch är i närheten.

Det här är en del av Googles försök att göra säkerhet mindre krånglig utan att göra den mindre effektiv. Identity Check är till för att skydda din telefon om den skulle bli stulen, särskilt när du är utanför platser du har markerat som säkra, som ditt hem. Tidigare har funktionen krävt biometrisk inloggning för att komma åt saker som sparade lösenord eller inställningar.

Med den nya uppdateringen, som förväntas komma i Android 16 QPR2, räcker det att din Pixel Watch 3 eller senare modell är kopplad och inom räckhåll. Då kan du använda enklare metoder för att bekräfta att det är du, utan att tumma på säkerheten. Tanken är att det är väldigt osannolikt att någon skulle lyckas stjäla både din telefon och din klocka samtidigt, vilket gör ska göra funktionen enkel men ändå säker.

Dessutom verkar Google vilja bredda funktionen till fler Android-telefoner. Identity Check har redan setts i betaversionen av Android 16 på OnePlus 13, vilket tyder på att fler märken kan få tillgång till den här förbättrade säkerhetslösningen framöver.