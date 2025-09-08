Populära Nova Launcher läggs ner

Nova Launcher har officiellt lagts ner efter mer än tio år som ett av Androids mest populära anpassningsverktyg. I ett avskedsmeddelande bekräftade grundaren Kevin Barry att han har lämnat analysföretaget Branch, som förvärvade Nova Launcher 2022, och inte längre kommer att arbeta med projektet.

Appen har länge utmärkt sig genom att erbjuda djupgående inställningar för hemskärmar, gester och app-lådor, långt bortom vad förinstallerade launchers tillåter användare att göra på sina Android-enheter.

I sitt avskedsinlägg med rubriken “So Long” skrev Barry: “Jag har lämnat Branch och är inte längre involverad i Nova Launcher. Jag har varit den enda som arbetat med Nova under det senaste året. Jag har förberett en öppen källkodsversion av Nova Launcher, men till slut ombads jag att sluta arbeta med Nova Launcher och arbetet med öppen källkod.”

Efter nedskärningar hos Branch under 2024 blev Barry ensam kvar som utvecklare och den sista stabila uppdateringen släpptes i maj 2024. Utan fortsatt underhåll kommer appen gradvis att bli föråldrad om inga nya versioner lanseras.

Nova Launcher går fortfarande att ladda ner och fungerar i dagsläget, men utan vidareutveckling förbereder sig många användare nu på att söka efter andra alternativ när appen så småningom upphör att fungera som den ska.