Qualcomm lanserar effektivare laddteknik

Qualcomm har presenterat Quick Charge 5 Plus, en ny teknik som kommer att kunna ladda mobiltelefoner med över 100 W effekt och i bästa fall upp till 140 W. Målet är att ge snabb laddning utan att mobilen blir för varm under processen.

Den smarta regleringen av spänning och ström ser till att temperaturen hålls nere, vilket utöver snabbare laddning också hjälper batteriet att må bättre och behålla sin kapacitet längre över tid.

En av styrkorna med Quick Charge 5 Plus är att den fungerar med alla tidigare versioner av Quick Charge, ända tillbaka till Quick Charge 2. Dessutom kan tekniken användas i telefoner med andra processorer än Snapdragon, till exempel MediaTek och Exynos, vilket gör den kompatibel med de flesta moderna Android-telefoner.

De första telefonerna som stödjer Quick Charge 5 Plus kommer att visas upp på Snapdragon Summit den 23–25 september, och nya laddare med stöd för tekniken släpps senare under året.