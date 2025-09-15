-
Ingen fyra, men det är med avsikt
Qualcomm lanserar Snapdragon 8 Elite Gen 5
Snapdragon 8 Elite Gen 5 blir nya generationens processor i Qualcomms 8-serie och den ska avslöjas under Snapdragon Summit i slutet av september.
Qualcomm har meddelat att deras nästa flaggskeppschip i Snapdragon 8-serien kommer att heta Snapdragon 8 Elite Gen 5, och att det är en direkt uppföljare till fjolårets Snapdragon 8 Elite.
Namngivningen visar att det här är femte generationen i deras premium 8-serie sedan man införde det enkla ett- till tre-siffriga systemet. Återinförandet av generationsnummer ska göra det tydligare för konsumenter att produkterna hör till samma familj – och undviker samtidigt siffran fyra, som betraktas som otursförknippad i kinesisk kultur.
Processorn kommer att presenteras under Snapdragon Summit den 23–25 september, där Qualcomm förväntas dela tekniska detaljer och prestandasiffror.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 är tänkt att konkurrera med Apples A19 Pro och tros driva kommande Android-flaggskepp som Samsung Galaxy S26-serien och Oneplus 15.