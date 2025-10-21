Redmi visar upp mobil med separat basenhet

Som en väldigt liten boombox

Redmi har berättat mer om ljudet i kommande flaggskeppet K90 Pro Max. Man har tänkt lite utanför ramarna och ger mobilen ett 2.1-system med två högtalare och en separat, extra stor bashögtalare som har finputsats Bose

Telefonen sägs drivas av Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 och kompletteras av en D2-grafik-/skärmkrets, ha en 6,9-tums oled-skärm med full DC-dimning. På baksidan sitter en primär kamera med en 1/1,31-tums sensor samt en periskoptelekamera med 5x optisk zoom och optisk bildstabiliering.

Batteriet ligger på 7560 mAh med stöd för 100 W trådbunden laddning, 50 W trådlöst och 22,5 W omvänd laddning, och Redmi har betonat att enheten ska erbjuda kraftfull prestanda, lång batteritid och förbättrad bild- och ljudupplevelse jämfört med tidigare modeller.

Redmi K90 Pro Max kommer att lanseras i Kina den 23 oktober.