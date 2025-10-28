Så kan Pixel 10a se ut

Google förväntas släppa en ny budgetmodell, Pixel 10a, Någon gång i början av 2026. Nu har läckaren OnLeaks tillsammans med publikationen Android Headlines publicerat vad som sägs vara officiella CAD-renderingar av den kommande mobilen.

Bilderna visar en platt plastbaksida med en dubbel kamera och ganska tjocka ramar runt skärmen. Telefonen sägs få en 6,2‑tums FHD+-skärm med 120 Hz, en primär kamera på 48 megapixel och en ultravidvinkel på 13 megapixel, 8 gigabyte arbetsminne samt 128 eller 256 gigabyte lagring. Batteriet förväntas vara runt 5100 mAh.

Pixel 10a påstås drivas av en kostnadseffektiv, förbättrad version av Tensor istället för den senaste Tensor G5. En lansering tidigt under 2026 bedöms som mest sannolik och priset väntas ligga i samma nivå som föregående modell, omkring 6600 kronor för basvarianten.