Uppfyller EU-krav
Så ska Samsung och Freja intyga din ålder på internet
Sedan tidigare kan svenska användare ha sitt Freja E-id i Samsungs plånboksapp. Nu utökas funktionen så den ska kunna erbjuda åldersverifiering i hela Europa i flera appar.
Samsungs och Frejas nya och gemensamma initiativ innebär att användare i hela Europa ska kunna ha sitt Freja E-id i Samsung Wallet och verifiera sin ålder digitalt. Själva verifieringen kan ske antingen i Freja-appen eller i Samsung Wallet.
Denna lösning är ett svar på dels EU:s krav på åldersverifiering, men även en rad olika nationella initiativ om att skydda barn och unga från skadligt och för dem olämpligt innehåll på nätet. Verifieringen av ålder ska alltså kunna användas av olika onlinebaserade tjänster.
Samsung och Freja lanserade digitalt id-kort från Freja integrerat i Samsung Wallet tidigare i år och det här nya projektet är alltså en vidareutveckling av det som utökar funktion och sprider möjligheten till resten av Europa.
Lanseringen nu sker i form av ett begränsat pilotprojekt och det finns ännu inte några tjänster som använder sig av funktionen.
– Samarbetet med Samsung innebär att vi utvecklar vår distributionsmodell ytterligare. Sedan tidigare finns ju Frejas molnbaserade tjänst via vår egen app och nyligen presenterade vi vårt första projekt kring en white-label plattform där en kund kan driva en e-legitimation under eget varumärke. Det samarbete vi har lanserat med Samsung, där en användare kan aktivera sitt ID-kort i Samsung Wallet är en tredje distributionskanal där vi levererar ett attribut till en annan digital plånbok. Denna pilot syftar till att testa hur vi kan leverera ytterligare attribut, i det här fallet ålder säger Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB i en kommentar.
Sedan tidigare har EU en egen presenterad lösning för åldersveifiering som vi skrivit om här.