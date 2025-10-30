Samsung bekräftar: Galaxy S26 får nytt chipp och helt nya kamerasensorer 



I Samband med att Samsung släppte sin kvartalsrapport fick vi under presentationen även mer information om vad Samsungs Galaxy S26-serie ska erbjuda och informationen kommer direkt från Samsungs Daniel Araujo, vice president inom Samsungs mobilenhet. Han bekräftade då att de nya telefonerna ska få nästa generations AI-tjänster som ska revolutionera användarupplevelsen, de ska få ett andra generationens skräddarsytt chipp och nya kamerasensorer.

Tidigare obekräftade uppgifter har talat om att en viss del av Galaxy S26-serien kan utrustas med Samsungs eget Exynos-chipp, då troligen Exynos 2600 Samsungs första mobilchipp baserat på 2-nanometersprocess. Samstidigt har Samsung och Qualcomm bekräftat att Samsung ska släppa enheter med Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 så då kan Araujos uttalande syfta på de särskilt anpassade "For Galaxy"-varianter som Qualcomm och Samsung tidigare tagit fram av Qualcomms toppchipp.

Vi har även fått se de första renderingarna av den nya Galaxy S26 Ultra baserat på läckor. Det är Android Headlines med hjälp av Onleaks som tagit fram dessa. Dessa bilder visar om läckorna stämmer att Samsung ändrar vissa små detaljer i designen, Det finns fortfarande en S -Pen integrerad i enheten, Galaxy Z Fold 7 fick ju sitt stöd för penna borttaget i senaste generationen men den blir alltså kvar i S26 Ultra.

Vidare har kameraön på baksidan fått delvis ny design där tre av kamerorna på baksidan inte sticker ut direkt från baksidan utan vilar på en egen utbuktning.