Samsung börjar rulla ut skarpa One UI 8

Samsung meddelar att man har inlett den officiella utrullningen av One UI 8 till Galaxy-enheter. Uppdateringen lanseras denna vecka för Galaxy S25-serien och kommer successivt till Galaxy S24-serien, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE och andra kompatibla modeller senare under året.

One UI 8 erbjuder personliga och proaktiva AI-förslag som anpassar sig efter användarens sammanhang. Säkerheten har förstärkts genom nya tekniker som Knox Enhanced Encrypted Protection och Knox Matrix, som skyddar känslig information och kan logga ut enheter vid upptäckta risker.

Systemet innehåller flera nya funktioner, bland annat Now Bar som visar realtidsaktivitet på FlexWindow, Now Brief för dagliga uppdateringar, Gemini Live som låter AI tolka vad användaren ser i realtid, Circle to Search för direkt informationssökning, Audio Eraser som tar bort bakgrundsljud i video och ljud samt Portrait Studio för AI-genererade porträtt. Gränssnittet är optimerat för både telefoner och surfplattor med förbättrad Split View och Multi Window för ökad produktivitet.

Utrullningen av uppgraderingen har inletts, men det kan ta några dagar innan den når alla användare.