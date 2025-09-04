-
Billigare toppmodell
Samsung Galaxy S25 FE lanserad
Samsung har lanserat den nya toppmodellen Galaxy S25 FE som ska ta Samsungs Galaxy AI till en lägre prisnivå.
Samsung Galaxy S25 FE är liksom de föregående modellerna i Galaxy S FE-serien en lite billigare toppmodell, som ändå ska ha de egenskaper man kan förvänta sig av en mobil i Galaxy S25-serien. Designen är snarlik Galaxy S25 Plus, men med lite lägre upplösning i 6,7-tumsskärmen och enklare zoomkamera. Mobilen är också lite långsammare än övriga Galaxy S25-modeller, med chipsetet Exynos 2400 som motsvarar förra årets toppmodeller i prestanda.
Systemet är dock det senaste, Android 16 med One UI 8, inklusive alla Samsungs AI-funktioner. Till dessa kan till exempel nämnas generativ bildredigering, Instant slomo där du kan göra en ai-genererad slowmotionfilm av en vanlig film bara genom att trycka och hålla vid uppspelning, och Audio Eraser som kan ta bort oönskade ljud ur en film. Samsung lovar sju års systemuppdateringar och sju års säkerhetsuppdateringar till mobilen.
Jämfört med S24 FE har S25 FE blivit tunnare och lättare med 7,4 mm och 190 gram. De svarta ramarna runt skärmen har också blivit tunnare. Mobilen är gjord i samma Armor Aluminium som Galaxy S25, och glaset på fram- och baksida är Gorilla Glass Victus+. Batteriet är på 4900 mAh, större än i Galaxy S24 FE, och med en maximal laddhastighet på 45 watt. Telefonen är också vatten- och dammtät enligt IP68.
Skärmen har en maximal ljusstyrka på 1900 nits och 120 Hz uppdateringsfrekvens, men den är inte av LTPO-typ, så den kan bara växla mellan 60 eller 120 Hz, inte steglöst mellan olika frekvenser eller lägre än 60.
Galaxy S25 FE börjar säljas idag med ett rekommenderat pris på 8 990 kronor för 128 GB-versionen och 9 990 för 256 GB-versionen. Vid köp ingår sex månaders kostnadsfri tillgång till Google AI Pro.
Fakta
Allmänt
Modell Galaxy S25 FE
Tillverkare Samsung
Lanseringsdatum 2025-09-04
Mått 161,3 x 76,6 x 7,4 mm
Vikt 190 g, 90 %
Material baksida Glas
Pris Från 8990 kr kr
System Android
Systemversion 16
Utlovade systemuppdateringar Sju års system- och säkerhetsuppdateringar
Chipset Exynos 2400
Tillverkningprocess 4 nm, 87 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Nej
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,7 tum, 100 %
Upplösning 2340 x 1080 pixel
Skärmformat 19.5:9
Pixeldensitet 385 ppi, 90 %
Typ Super AMOLED
Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus Plus
Max ljusstyrka i del av skärmen 1900 nits, 69 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %
Minne
RAM-minne 8 GB, 81 %
Lagringsminne 128 GB, 256 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 50 Megapixel, 12 Megapixel, 8 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom 3x
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 8K
Upplösning på frontkameran 12 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 5.4
Wifi Wifi 6E
Batteri
Kapacitet 4900 mAh, 92 %
EU Energiklass B
Batteritid: EU-mätning 42 tim, 37 min
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 45 W, 89 %
Trådlös laddning Ja
Maximal effekt trådlös laddning 25 W, 84 %
Batteriets livslängd, laddcykler 2000, 148 %
Hållbarhet
IP-klass IP68
Tålighet EU-klassning A
Reparerbarhet EU-klassning C
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I skärmen