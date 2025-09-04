Samsung Galaxy S25 FE lanserad

Samsung Galaxy S25 FE är liksom de föregående modellerna i Galaxy S FE-serien en lite billigare toppmodell, som ändå ska ha de egenskaper man kan förvänta sig av en mobil i Galaxy S25-serien. Designen är snarlik Galaxy S25 Plus, men med lite lägre upplösning i 6,7-tumsskärmen och enklare zoomkamera. Mobilen är också lite långsammare än övriga Galaxy S25-modeller, med chipsetet Exynos 2400 som motsvarar förra årets toppmodeller i prestanda.

Systemet är dock det senaste, Android 16 med One UI 8, inklusive alla Samsungs AI-funktioner. Till dessa kan till exempel nämnas generativ bildredigering, Instant slomo där du kan göra en ai-genererad slowmotionfilm av en vanlig film bara genom att trycka och hålla vid uppspelning, och Audio Eraser som kan ta bort oönskade ljud ur en film. Samsung lovar sju års systemuppdateringar och sju års säkerhetsuppdateringar till mobilen.

Jämfört med S24 FE har S25 FE blivit tunnare och lättare med 7,4 mm och 190 gram. De svarta ramarna runt skärmen har också blivit tunnare. Mobilen är gjord i samma Armor Aluminium som Galaxy S25, och glaset på fram- och baksida är Gorilla Glass Victus+. Batteriet är på 4900 mAh, större än i Galaxy S24 FE, och med en maximal laddhastighet på 45 watt. Telefonen är också vatten- och dammtät enligt IP68.

Skärmen har en maximal ljusstyrka på 1900 nits och 120 Hz uppdateringsfrekvens, men den är inte av LTPO-typ, så den kan bara växla mellan 60 eller 120 Hz, inte steglöst mellan olika frekvenser eller lägre än 60.

Galaxy S25 FE börjar säljas idag med ett rekommenderat pris på 8 990 kronor för 128 GB-versionen och 9 990 för 256 GB-versionen. Vid köp ingår sex månaders kostnadsfri tillgång till Google AI Pro.