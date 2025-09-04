Bli plusmedlem
Billigare toppmodell

Samsung Galaxy S25 FE lanserad

Samsung har lanserat den nya toppmodellen Galaxy S25 FE som ska ta Samsungs Galaxy AI till en lägre prisnivå.

Elias Nordling
Samsung Galaxy S25 FE är liksom de föregående modellerna i Galaxy S FE-serien en lite billigare toppmodell, som ändå ska ha de egenskaper man kan förvänta sig av en mobil i Galaxy S25-serien. Designen är snarlik Galaxy S25 Plus, men med lite lägre upplösning i 6,7-tumsskärmen och enklare zoomkamera. Mobilen är också lite långsammare än övriga Galaxy S25-modeller, med chipsetet Exynos 2400 som motsvarar förra årets toppmodeller i prestanda.

Systemet är dock det senaste, Android 16 med One UI 8, inklusive alla Samsungs AI-funktioner. Till dessa kan till exempel nämnas generativ bildredigering, Instant slomo där du kan göra en ai-genererad slowmotionfilm av en vanlig film bara genom att trycka och hålla vid uppspelning, och Audio Eraser som kan ta bort oönskade ljud ur en film.  Samsung lovar sju års systemuppdateringar och sju års säkerhetsuppdateringar till mobilen.

Jämfört med S24 FE har S25 FE blivit tunnare och lättare med 7,4 mm och 190 gram. De svarta ramarna runt skärmen har också blivit tunnare. Mobilen är gjord i samma Armor Aluminium som Galaxy S25, och glaset på fram- och baksida är Gorilla Glass Victus+. Batteriet är på 4900 mAh, större än i Galaxy S24 FE, och med en maximal laddhastighet på 45 watt. Telefonen är också vatten- och dammtät enligt IP68.

Skärmen har en maximal ljusstyrka på 1900 nits och 120 Hz uppdateringsfrekvens, men den är inte av LTPO-typ, så den kan bara växla mellan 60 eller 120 Hz, inte steglöst mellan olika frekvenser eller lägre än 60.

Galaxy S25 FE börjar säljas idag med ett rekommenderat pris på 8 990 kronor för 128 GB-versionen och 9 990 för 256 GB-versionen. Vid köp ingår sex månaders kostnadsfri tillgång till Google AI Pro.

Fakta

Allmänt

Modell Galaxy S25 FE

Tillverkare Samsung

Lanseringsdatum 2025-09-04

Mått 161,3 x 76,6 x 7,4 mm

Vikt 190 g, 90 %

Material baksida Glas

Pris Från 8990 kr kr

System Android

Systemversion 16

Utlovade systemuppdateringar Sju års system- och säkerhetsuppdateringar

Chipset Exynos 2400

Tillverkningprocess 4 nm, 87 %

Nät

GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz

4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)

5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)

Dubbla simkortsplatser Nej

Stöd för esim Ja

Stöd för Wifi-samtal Ja

Skärm

Mått 6,7 tum, 100 %

Upplösning 2340 x 1080 pixel

Skärmformat 19.5:9

Pixeldensitet 385 ppi, 90 %

Typ Super AMOLED

Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus Plus

Max ljusstyrka i del av skärmen 1900 nits, 69 %

Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %

Minne

RAM-minne 8 GB, 81 %

Lagringsminne 128 GB, 256 GB

Minneskortplats Nej

Kamera

Upplösning 50 Megapixel, 12 Megapixel, 8 Megapixel

Vidvinkellins Ja

Optisk zoom 3x

Optisk bildstabilisering Ja

Max upplösning, videoinspelning 8K

Upplösning på frontkameran 12 megapixel

Anslutningar

Hörlursuttag Nej

Bluetooth 5.4

Wifi Wifi 6E

Batteri

Kapacitet 4900 mAh, 92 %

EU Energiklass B

Batteritid: EU-mätning 42 tim, 37 min

Medföljande laddare Nej

Maximal snabbladdning 45 W, 89 %

Trådlös laddning Ja

Maximal effekt trådlös laddning 25 W, 84 %

Batteriets livslängd, laddcykler 2000, 148 %

Hållbarhet

IP-klass IP68

Tålighet EU-klassning A

Reparerbarhet EU-klassning C

Övrigt

FM-radio Nej

NFC Ja

Stereohögtalare Ja

Fingeravtrycksläsare I skärmen

