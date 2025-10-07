Samsung presenterar ny extrem kamerasensor

Samsung har presenterat en ny mobilkamerasensor kallad ISOCELL HP5 som stoppar in hela 200 MP på en mycket liten yta genom att använda extremt små pixlar på 0,5 µm, eller 0,0005 millimeter. En vanlig människohårstrå är ungefär 70 µm.

Det gör sensorn olämplig som primär kamera eftersom små pixlar fångar mindre ljus och ger sämre bild i mörker, men formatet är perfekt för trånga telefoto- och periskopmoduler där hög upplösning kan användas för att beskära bilden utan kvalitetsförlust.

För att kompensera för den mindre ljusinsamlingen använder en rad av Samsungs tekniska lösningar samt beräkningsmetoder som Tetrapixel, där flera pixlar slås ihop till motsvarande större pixlar i svagt ljus, vilket ger 12,5 MP och bättre ljusstyrka. Sensorn har också Staggered HDR och Smart ISO Pro för bredare tonomfång och stödjer video i 8K30 samt 4K120, och den klarar att bearbeta 200 MP med AI på under två sekunder. Tillsammans med 2x‑beskärning i sensorn och ett 3x optiskt teleobjektiv kan HP5 ge ungefär 6x förlustfri zoom, och den väntas dyka upp i telefoner inom kort.