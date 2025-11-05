Smarta hemmet får smarta fönster

Företaget Siegenia lanserar ett nytt smart fönsterhandtag som kan övervaka och fjärrstyra låsningen i så kallade tilt‑&‑turn‑fönster. Handtaget stödjer Matter och Thread och kräver en kontrollenhet som är kompatibel med dessa standarder för att kunna styras via mobil eller hemstyrning.

Produkten monteras på samma sätt som ett vanligt fönsterhandtag och finns i vitt och antracit. Den drivs av AAA‑batterier som medföljer och passar spindellängder mellan 32 och 42 millimeter samt ett inre mått mellan 24 och 34 millimeter.

Det ska tilläggas att handtaget inte kan öppna och stänga fönster, utan funktionaliteten sträcker sig till att övervaka samt låsa och låsa upp fönstret.

Handtaget kostar 89,90 euro inklusive moms och aktiveras genom att man läser in Matter‑koden på enheten. Tilläggsfunktioner erbjuds via SIEGENIA:s HomeConnect‑app för Ios utöver stöd i vanliga smarta hem‑appar.