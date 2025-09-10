-
För snabb publicering
Sony Xperia 10 VII råkar dyka upp
Sonys nya mellanklassmobil har råkat göra ett för tidigt framträdande.
En japansk webbutik har av misstag publicerat Sonys nya mellanklassmobil Xperia 10 VII och avslöjat de viktigaste specifikationerna, något som snappades upp av publikationen Sumaho Digest.
Telefonen har en 6,1-tums OLED-skärm med 2340x1080 pixlar och bildförhållandet 19,5:9. Den drivs av Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 med åtta kärnor, kör Android 15 och har 8 gigabyte arbetsminne samt 128 gigabyte intern lagring med stöd för microSD-kort upp till 2 TB. Batteriet på 5000 mAh kombineras med en vikt på 169 gram och en tunn design på 153 × 72 × 8,3 mm. På baksidan sitter en 50 MP huvudkamera och en 13 MP sekundär sensor medan frontkameran är på 8 MP. Flera detaljer, till exempel skärmens uppdateringsfrekvens, återstår att bekräfta när Sony själva presenterar telefonen.
Xperia 10 VII ser även ut att stödja 5G i Sub6-band och erbjuds i tre färger: charcoal black, snow pine white och pine stone green. Varken pris eller lanseringsdatum har bekräftats, men ett officiellt avslöjande kan nog förväntas inom kort.