Förmodad begränsad lansering
Sverige kan missa Samsungs dubbelvikta
Samsung väntas lansera sin första dubbelvikta mobil APEC-mötet i Sydkorea, men modellen kan bli begränsad till asiatiska marknader.
Samsung uppges planera planerar att presentera sin nya vikbara mobil med tredelad skärm – troligen kallad Galaxy Z TriFold – under APEC:s toppmöte i Gyeongju, som pågår mellan 28 och 31 oktober. Detta enligt publikationen The Korea Herald.
Enheten sägs få en skärm som kan användas för att köra upp till tre appar samtidigt i porträttläge. Den är utrustad med en 200 megapixelkamera och tros använda Snapdragon 8 Elite-chipet från förra året.
Trots tidigare rykten om en global lansering ser det nu ut som att modellen främst kommer att släppas i Sydkorea, Kina, Singapore och Taiwan. Enligt läckor kan även Förenade Arabemiraten få tillgång, men USA och Europa verkar inte vara med i de första planerna. Samsung har inte bekräftat detta, men begränsningen kan bero på det höga priset som omräknar till svenska kronor skulle hamna någonstans mellan 28000-34000 kronor, samt att endast 50 000 exemplar planeras i den första produktionsomgången.
Lanseringen är en del av Samsungs bredare satsning på nya produktkategorier under 2025, där även Galaxy S25 Edge och ett XR-headset har presenterats tidigare under året. Galaxy Z Trifold beskrivs som företagets mest uppmärksammade produkt hittills i år, men det är fortfarande oklart när den faktiskt når butikshyllorna.