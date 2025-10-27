Ta bättre bilder med Iphone 17

Project Indigo är en kameraapp från Adobe Labs som använder beräkningsfotografi för att ge en mer DSLR‑liknande bildstil och erbjuder manuella kontroller och en pipeline som skapar både en färdig JPEG och en redigerbar RAW‑fil för vidare bearbetning.

Appen har uppdaterats för att fungera med iPhone 17‑serien och ger bättre dynamiskt omfång och HDR‑hantering, men ultravidvinkelresultaten beskrivs som mediokra och frontkameran är tillfälligt avstängd på vissa iPhone 17‑modeller på grund av en bugg, och det beräknas vara fixar för Ios 26.1.

Project Indigo är gratis i App Store och är avsedd att samspela väl med Adobe Lightroom och Photoshop för vidare redigering.