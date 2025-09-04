Tecno lanserar två tunna Slim-modeller

Tidigare i år visade Tecno upp en konceptmodell kallad ”Spark Slim” som syftade till att erbjuda en tunn profil liknande Samsungs Galaxy S25 Edge, men utan att kompromissa med batteritiden. Nu, bara några månader senare, har konceptet blivit verklighet och Tecno Slim kommer snart ut på marknaden, till att börja med på tillväxtmarknader.

Ingen av modellerna kommer att vara lika tunna som konceptmodellens 5,75 millimeter på bilden, men Tecno Spark Slim är den tunnaste modellen med 5,93 millimeter medan Tecno Pova Slim är aningen tjockare med 5,95 millimeter. Den största skillnaden mellan de två lanseringsmodellerna är LTE mot 5G.

Man har inte sagt något om storleken på skärmarna, bara att det handla rom amoled-skärmar med stöd för 144 Hz. En MediaTek Dimensity 6400 driver enheterna, och de lanseras med Android 15. Båda har batterier på 5160 mAh och 45 W laddning.

Priserna på de två enheterna är fortfarande okända.