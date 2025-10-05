Tidig lansering av Oneplus 15

Enligt flera trovärdiga källor planerar Oneplus att lansera sin nya toppmodell Oneplus 15 på den internationella marknaden den 13 november. Det skulle i så fall innebära en betydligt snabbare internationell lansering än tidigare modeller, som ofta brukar nu marknaden utanför Kina flera månader efter den kinesiska lanseringen. Förra året dröjde det till januari innan Oneplus 13 blev tillgänglig utanför Kina, trots att den presenterades redan i oktober.

Oneplus 15 har redan börjat smygpresenteras, och enligt företaget kommer modellen att drivas av Qualcomms senaste flaggskeppschip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Det gör att Oneplus kan bli först ut på den internationella marknaden med den nya processorn.

Designmässigt har Oneplus visat upp en ny färgvariant kallad Sand Storm, tillsammans med en uppdaterad formgivning som inkluderar en fyrkantig kameramodul och en platt skärm med extremt tunna ramar.

Annons

Enligt tidigare rykten kan skärmen få stöd för upp till 165 Hz uppdateringsfrekvens, vilket skulle ge en extra mjuk användarupplevelse. Dessutom har Oneplus valt att avsluta sitt samarbete med kameratillverkaren Hasselblad och istället satsa på sin egen bildmotor, kallad DetailMax.

Även om lanseringsdatumet pekar på mitten av november är det fortfarande oklart exakt när telefonen blir tillgänglig i butik. Vissa marknader kan behöva vänta till början av 2026 innan modellen går att köpa. Mer information väntas från Oneplus inom kort.