Alternativ till en gammal Huawei-mobil

Fråga: Jag har en Huawei P30 Pro, och har haft den i ca. 5 år, så nu funderar jag på en nyare? Läste din artikel angående Google, och jag älskar verkligen Huawei! 😁

Så nu undrar jag om det finns någon Huawei, som du tror skulle fungera bättre med Google, eller är "problemen" lika på alla enheter?

Har även funderat på Xiaomi?

Är inget Samsung fan! 😂

Blir glad om du tar dig tid att svara! 🥰

Erik Mörner svarar: Hej, ja Huaweis telefoner säljs ju inte i Sverige och ingen av dem har Google-tillgång. Tidigare dotterbolaget Honor som har tillhört Huawei och ärvt mycket funktioner är dock numera fristående så det är det närmaste du kan komma. De har dessutom alldeles nyss lanserats i Sverige. Vi har flera telefoner inne för test nu, jag skulle säga att Honor Magic 7 Pro är den som är närmast i egenskaper med din P30 Pro. Testet av den hittar du här och andra artiklar om Honor samlade här.

