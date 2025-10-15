Honor visar mobil med robotarm

Honor har visat ett koncept för en ny mobiltelefon kallad "Robot Phone" som har en AI-styrd kamera monterad på en vikbar arm. Kameran kan fällas ut från baksidan och röra sig i olika riktningar, vilket gör det lättare att ta selfies och filma från ovanliga vinklar.

Företaget beskriver telefonen som en slags följeslagare som kan anpassa sig efter användaren och omgivningen. Kameran är byggd som en liten gimbal och kan fortsätta filma även om telefonen ligger ner, något som sägs ge mer flexibla inspelningsmöjligheter.

Konceptet är en del av Honors så kallade Alpha Plan och visades i slutet av bolagets evenemang som en särskild avslutning. Honor säger att mer information kommer på Mobile World Congress 2026 som arrangeras 2-5 mars i Barcelona.