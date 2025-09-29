Honor X9d kombinerar kraft med smidighet

För tillfället förekommer två trender när det handlar om mobiltelefoner – batterier som kan lagra mycket ström, eller göra mobilen så tunn som möjligt. Nu har Honor presenterat sin nya mobil Honor X9d, som sticker ut med ett ovanligt stort 8300 mAh batteri baserat på Si-C-teknik (kisel-kol). Enligt Honor räcker batteriet upp till tre dagar på en laddning.

Det som gör X9d särskilt intressant är att den trots sin batterikapacitet behåller en förhållandevis tunn design då enheten är 8,9 mm tjock. Som en jämförelse är Iphone 17 8,0 millimeter tjock med ett batteri på drygt 3700 mAh, och Samsung Galaxy S25 Ultra en tjocklek på 8,2 millimeter och ett batteri på 5000 mAh.

Utöver batteriet erbjuder X9d en 6,79-tums amoled-skärm med hög ljusstyrka (upp till 6000 nits), IP69K-klassning för skydd mot vatten och damm, samt en robust konstruktion som ska tåla fall från upp till 2,5 meter. Den drivs av Snapdragon 6 Gen 4 och har upp till 12 GB RAM och 512 GB lagring.

Honor X9d finns i flera färger, bland annat Reddish Brown och Forest Green.

För tillfället finns dock Honor X9d bara tillgänglig i Malaysia, och Honor ha rinte sagt något om en möjlig internationell lansering.