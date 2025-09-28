Hur skiljer sig Samsung Galaxy Z Fold 7 från Z Fold 6?

Tydligast är att Z Fold 7 är så tunn, inte mycket tjockare än en vanlig mobil när den är hopfälld, mer än 3 mm tunnare än Z Fold 6. Den är också 24 gram lättare och väger som en vanlig mobil.

Däremot är mobilen större på både höjd och bredd, vilket används till större skärmar. Den inre skärmen är på 8 tum mot 7,6 tum för Z Fold 6, och den yttre skärmen är 6,5 tum i stället för 6,3. Man har behållit skärmformaten i övrigt, så den inre skärmen är nästan fyrkantig och den yttre skärmen är mer långsmal än skärmarna i S25-serien.

Kameraön skjuter ut betydligt mer än tidigare och används till en huvudkamera på 200 megapixel. Det är samma kamera som i Galaxy S25 Ultra och S25 Edge och det Samsung främst talade om som Ultra i den nya modellen. Det är enligt vår erfarenhet en riktigt bra kamera som klarar av att ta bilder med tre gångers zoom som fortfarande är skarpa, men det finns ändå en telekamera på 10 megapixel med 3 gångers zoom, och en vidvinkelkamera på 12 megapixel. Dessa kameror är alltså samma som i Z 6 Fold, och för den delen vanliga S25.

Vi får förstås snabbare processorer med chipsetet Snapdragon 8 Elite. Som vanligt säger också Samsung att man förbättrat hållfastheten i gångjärnen, och med tanke på hur många gånger man sagt det undrar vi hur dåliga gångjärnen i den första generationens vikbara egentligen var. Den yttre skärmen har också fått hårdare glas i form av Corning Gorilla Glass Ceramic 2, och den inre skärmen har fått 50 procent tjockare vikbart glas och bättre lim i skärmskyddet.

