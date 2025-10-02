Test: Bowers & Wilkins Px8 S2 – Lyxlurar som är bra på allt

Betyg: 9/10 Musikljudet

Brittiska Bowers & Wilkins tillverkar audiofilhörlurar och Px8 S2 är deras nya toppmodell. Med en prislapp på 8000 kronor är de dyrare än både Airpods Max och Sony WH-1000XM6. Då vill det så klart till att de är bra, och det är de.

När Bowers & Wilkins presenterar lurarna för mig säger de att de har en tydlig prioritetsordning i designen. På absolut första plats kommer ljudkvaliteten. Strax därunder design, materialval och komfort. Efter det kommer brusreduceringen, anslutningsmöjligheter och funktionalitet, och lägst prioritet har batteritiden.

Batteritiden är på 30 timmar med brusreduceringen påslagen. Det slår inga rekord men är inte dåligt, och 15 minuters laddning ger sju timmars speltid. Att detta är vad Bowers & Wilkins själva säger att de är sämst på sätter ribban.

Förväntningarna på musikljudet är höga, och de infrias. Hörlurarna levererar ett ljud med stor rumslighet där du kan fokusera på enskilda detaljer i musiken oavsett vilken frekvens de är på. Återgivningen känns naturlig sånär som på en något förstärkt bas i de lägsta registren för lite extra kick. Bli inte förvånad om du i dina favoritlåtar upptäcker nya detaljer som du inte hört förut.

För att verkligen få den här effekten ska du helst lyssna på musiken med högupplöst ljud. Du kan alltid ansluta headsetet med sladd, men annars är du beroende av de tillgängliga Bluetooth-protokollen. Förutom AAC (som är det Iphone alltid använder) och SBC stöds även AptX Adaptive och AptX Lossless för maximal ljudkvalitet. Att Iphone inte stödjer högupplöst ljud är inget att göra åt, men här har man valt ett protokoll som inte heller Samsung stödjer, vilket alltså utesluter majoriteten av svenska mobilanvändare. Med till exempel Oneplus fungerar däremot högupplöst ljud bra. Hade de använt Sonys LDAC-protokoll hade du fått högupplöst ljud även i Samsungs mobiler.

Det här är för övrigt något du har väldigt lite kontroll över själv. Bowers & Wilkins har en app till headsetet, men i den finns det påfallande lite du kan styra över jämfört med andra tillverkares headset.

Läder och metall

Headsetets byggkvalitet är lyxig, med läder och metall, där särskilt Sonys dyrare lurar känns billiga i jämförelse. Både bågarna och hörselkåporna är bekväma över tid. I den här generationen har Bowers & Wilkins gjort headsetet lättare att laga om mjukdelarna slits ut, även om det fortfarande måste göras på en verkstad. Har man betalt 8000 kronor för ett headset är det ju bra att lurarna inte tar slut bara för att batteriet eller minnesskummet i kåporna gjort det.

Knapparna sitter på bägge öronkåporna, och jag tycker att de är lätta att lära sig och känna skillnad på. Förutom play/pause, volym och avstängningsknapp finns en programmerbar knapp som antingen kan rotera mellan brusreducering och genomhörningsläge där du hör omgivningens ljud samtidigt som du lyssnar på musik.

När det kommer till brusreduceringen talar Bowers & Wilkins ner den ytterligare, inte nog med att den kommer på tredje plats i prioriteringsordningen, man poängterar att detta inte är ett område där man strävar efter att vara bäst. Målet är en brusreducering som inte påverkar musilkjudet. Efter dessa dämpade förväntningar blir jag närmast positivt överraskad. Nej, brusreduceringen är inte lika kraftig som i Sonys 1000X-lurar, men den är bra och gör verklig skillnad i bullriga miljöer. När jag testar headsetet håller grannarna på att renovera badrummet, och alla som upplevt det vet att borrandet kan driva en till vansinne. Med Bowers & Wilkins Px8 S2 försvinner det ljudet nästan helt.

Samtalsljudet hamnar också på tredjeplatsen i prioritetsordningen, och det är nog det jag har lägst förväntningar på. De flesta headset har ju ett samtalsljud där man visserligen hörs bra, men det hörs också att man inte pratar direkt i telefonen, det låter inte lika bra.

Med Bowers & Wilkins Px8 S2 märks det inte att jag pratar i headset, ja det låter inte det minsta burkigt. Ljudkvaliteten påverkas inte heller av omgivningsbuller. När jag provar med köksfläkten hörs den inte alls, och förbipasserande bilar hörs bara svagt. Jag har inte medhörning så att min egen röst förstärks i hörselkåporna, men annars finns verkligen ingenting att klaga på.

8000 kronor är mycket för ett headset, men så länge du inte förväntar dig bäst brusreducering i klassen får du valuta för pengarna med Bowers & Wilkins Px8 S2. Det är ett par hörlurar som känns lyxiga på i stort sett alla områden.