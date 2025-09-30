Test: Xiaomi Smart Band 10 – Hälsomätning till en bråkdel av priset för en klocka

Betyg: 7/10 Ljusstark skärm

Batteritiden Ingen GPS

Du kan inte svara på meddelanden

När Xiaomi först dök upp på den svenska marknaden var det som en uppstickare med galet prisvärda prylar. Lite av den andan finns kvar med Xiaomi Smart Band 10 som ger dig pulsmätning, stegräkning, sömnmätning och träningsloggning för 600 kronor.

För det priset får du ett enklare plastarmband och en oval mätare som fått lite större och ljusstarkare skärm jämfört med förra generationen. Bägge är välkomna. Den ovala skärmen har små ramar runt kanterna och klarar av att visa text större än många andra stegräknare, och den högre ljusstyrkan gör skärmen läsbar i solen.

Xiaomi Smart Band 10 lovar upp till 21 dagars batteritid, men då har man som standard stängt av många av dess funktioner för att maximera batteritiden. Vill du ha mått på sömn, syresättning i blodet, mer kontinuerlig pulsmätning med mera får du gå in och slå på en massa funktioner, men även med dessa påslagna får jag närmare två veckors batteritid. Slår du på always on-displayen sjunker batteritiden rejält.

Du hittar de flesta funktioner du kan vänta dig av ett aktivitetsarmband, med en massa träningspass du kan logga, aviseringar till armen, tyst väckning, timer och tidtagare med mera, men när du använt armbandet ett tag kan du se begränsningarna. Pulsen mäts inte kontinuerligt annat än vid träningspass, och mer glest vid andra tillfällen. Du kan få notifieringar till armbandet, men specialtecken som emojis kan inte visas och du kan inte svara på meddelanden, inte ens med i förväg inställda fraser. Du kan inte blippa betalningar med armbandet eller svara på samtal, den har ingen mikrofon eller högtalare. Inbyggd gps saknas också, så den är beroende av mobilen för positionen om du ska logga sträckningen för ett träningspass utomhus. Fysiska knappar saknas, du styr armbandet helt med svep och tryck. Det fungerar för det mesta bra, responsen är snabb, men om det regnar eller du har blöta händer kan det vara svårt att styra bandet.

Det känns som rimliga begränsningar för 600 kronor. Jämfört med föregångaren har vibratorfeedbacken förbättrats, och du kan nu sätta olika vibrationsmönster för olika appar, vilket är hjälpsamt när det surrar på handleden. En annan nyhet som kanske är mer marginellt användbar är att bandet har fått kompass. Kompassen är en av totalt 26 förinstallerade appar på bandet, och du kan inte installera egna. De flesta är rätt enkla funktioner eller sammanfattningar av hälsodata, men det finns även till exempel en löpkurs för dig som vill komma igång med träningen.

När det gäller själva hälsomåtten tycker jag att armbandet är bra på att räkna mina steg och mäta min puls, men mindre bra på att uppskatta min sömn. Dessa hälsovärden kan dessutom delas med andra tjänster, såsom Apple Health, Google Fit, Strava och Suunto. Du får användbara mått som hjälper dig att röra dig i vardagen vilket kanske är det viktigaste. Vill du kunna lyssna på musik på löprundan utan att ha med mobilen och kunna blippa betalningar får du välja ett annat alternativ, som förmodligen är betydligt dyrare.