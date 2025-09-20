Airpods som hörapparat – förstärker rösten på personen framför dig när ni träffas

Airpods Pro har flera funktioner så att de kan agera hjälpmedel för hörseln. En sådan är konversationsförstärkningen och du kommer åt den enkelt genom att lägga till en ny genväg i telefonens Kontrollcenter.

Svep ner från övre högra kanten av skärmen i Iphone, håll ner fingret på en tom yta och välj att lägga till ett reglage. Sök efter Ljud och välj “Anpassat ljud för hörlurar”

Med Airpods Pro i öronen och anslutna till telefonen kan du sedan gå tillbaka till Kontrollcenter, trycka på den knappen för Anpassat ljud och välja Transparensläge. En bit ner där finns då Konversationsförstärkning och med ett klick kan du få rösten på den som sitter framför dig och pratar förstärkt.

