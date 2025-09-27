Test: Samsung Galaxy A17 – Billig mobil med skärm och livslängd i topp

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 6/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 5/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 64% Skärmen i förhållande till prislappen Sex års systemuppdateringar Långsam Kamerorna

Varför gör man en ny mobil? Det kan låta som en rätt knasig fråga, men att utveckla en ny mobiltelefon är ju förknippat med vissa kostnader, och särskilt nu när de flesta mobiltelefoner kommer i produktfamiljer så att varje telefon har en direkt föregångare behöver det ju finnas ett skäl till att inte bara fortsätta att sälja föregångaren som motiverar uppdateringen. Det vanligaste är att man gjort mobilen snabbare med ett nytt chipset med snabbare processorer, kanske bättre skärm, bättre kameror eller mer minne. Om inte annat så kommer ju förra årsmodellen bli billigare när det kommit en ny och då måste det rimligen finnas ett skäl för kunderna att välja den nya framför den gamla.

Jag har ingen aning om varför Samsung valt att göra Galaxy A17.

Visst, det är absolut intressant med mobiltelefoner för under 3000 kronor, och kanske extra intressant med en från Samsung, oavsett om du vill hålla fast vid det användargränssnitt du är van vid, har andra Samsungprylar i ett ekosystem eller bara gillar varumärket. Samsung är ju trots allt den näst största mobiltillverkaren på svenska marknaden.

Allt samma

Men Samsung har ju sedan tidigare Galaxy A16 som Galaxy A17 är en direkt uppföljare till. Så vad är nytt den här gången? Tja… Inget? Alltså inte väldigt lite, utan på riktigt inget. Skärmspecifikationerna, chipsetet, kamerorna, batteriet, allt har samma specifikationer som i föregångaren. Små små skillnader finns, men de kan knappast kallas nyheter, utan är snarare andra val som knappast i sig förklarar en ny mobilmodell, jag kommer till dem.

Men om vi börjar med prestandan så säljs Samsung Galaxy A17 i två varianter med eller utan 5g (vi testar med). Bägge kommer med 4 GB arbetsminne, 128 eller 256 GB lagring och chipsetet Exynos 1330. Precis som Samsung Galaxy A16 från fjolåret.

Exynos 1330 är inte snabbt i våra prestandatester, särskilt grafikprestandan sticker ut på ett negativt sett. Samtidigt har vi testat andra telefoner med liknande prestanda som haft en helt okej användarupplevelse. I praktisk användning ser det annorlunda ut. Samsungs användargränssnitt One UI och dess bakgrundstjänster är förmodligen mer krävande än många andra Androidtillverkares system och det märks. Det här är den långsammaste mobilen jag har testat på länge. Det är sällan man trycker på något på skärmen och det tar mindre än en sekund innan det händer något. När jag dubbeltrycker på hemknappen för att väcka kameran tar det drygt 5 sekunder innan jag kan ta en bild (vilket i sin tur tar en sekund). ibland när jag startar en app, insett att jag valt fel app och går tillbaka för att välja rätt app blir telefonen så oresponsiv att jag lägger ifrån mig den en stund i väntan på att den ska hämta sig. Jag blir nyfiken på hur den ska klara spel med lite tyngre grafik men det visar sig att de spel jag försöker med helt enkelt inte stöds av mobilen och därför inte kan installeras.

Bäst fungerar mobilen när den får ägna sig åt en enda sak helt och hållet utan att multitaska. De spel som kan installeras känns snabba, förmodligen för att spel-läget stryper bakgrundsprocesserna, och att titta på streamad video är inte heller något problem.

Kameror som kämpar

Kamerorna har också identiska specifikationer med föregångaren. En huvudkamera på 50 megapixel med en rätt liten 1/2.76-tumssensor, en vidvinkelkamera på 5 megapixel med 1/5.0-tumssensor, och en 2-megapixels makrokamera. Eventuellt har optisk bildstabilisering tillkommit till kameran sedan Galaxy A16. Om så är fallet räddar den inte bildresultatet. I bra ljus utomhus gör kameran hyggligt ifrån sig med fin skärpa, men lite tråkig färgåtergivning. Det räcker med att man går inomhus för att bilderna ska börja bli lite oskarpa, och fotografering i mörker eller med zoom är det inte tal om. Vidvinkelkameran är ännu sämre. Den ger relativt lågupplösta bilder som trots det inte tål att visas i full upplösning. Makrokameran är i princip meningslös.

Men skärmen är bra. Den är 6,7 tum stor och av Amoledtyp, vilket börjar bli lite vanligare i prisklassen men är långtifrån en självklarhet. Den har full HD-upplösning och är visserligen inte lika ljusstark som skärmen i toppmodellerna men det är mest i direkt solljus man märker av detta, och den har bara 90 HZ uppdateringsfrekvens istället för 120 Hz, men känns fortfarande följsam. Skärmen är skyddad av det hårda skärmglaset Gorilla Glass Victus.

Allt detta gäller för övrigt också skärmen på Galaxy A16.

Formgivningen är i alla fall annorlunda, med en annan kameraö, och Galaxy A17 är lite tunnare och lättare, den känns över huvud taget rätt smidig för sin storlek. De 0,4 mm i tjocklek och 8 grammen i vikt är den tydligaste skillnaden mellan Samsung Galaxy A17 och A16.

Sex systemuppdateringar

Samsung Galaxy A17 levereras med Android 15 och One UI 7 (alltså inte Android 16 och One UI 8 som toppmodellerna har hunnit få). Galaxy A16 såldes med Android 14 men har hunnit uppdateras till Android 15 så systemet är detsamma i de två telefonerna. Bägge är utlovade sex generationers systemuppdateringar och sex års säkerhetsuppdateringar, men här har förstås den äldre telefonen förbrukat en generation och har fem år kvar. Det finns ingenting i hårdvaran som begränsar Galaxy A16 till kortare uppdateringstid, den är ju som jag konstaterat identisk, utan det är bara ett val från Samsungs sida.

One UI 7 ger förstås tillgång till Samsungs ekosystem såsom betalfunktionen Samsung Wallet, lösenordstjänsten Samsung Pass och hälsoappen Samsung Health. Däremot är prestandan begränsad för att du ska få några mer avancerade AI-funktioner än Googles Circle to Search och Gemini.

Samsung Galaxy A17 är en telefon med tydliga begränsningar, men också styrkor som trots allt gör den intressant i prisklassen. Men Samsung kunde gott ha sparat lite pengar och istället släppt en Galaxy A16 New Edition i nya färger och med uppdaterad systemversion. det hade i stort sett varit samma sak.

Frågor och svar

Har telefonen plats för minneskort? Ja, en av simkortplatserna kan även användas för minneskort.

Har den fingeravtrycksläsare? Ja, den sitter på telefonens sida. Den strular ibland med att känna igen mitt finger, eller så är det bara telefonens långsamma respons som spökar.

Hur är högtalaren? Telefonen har en monohögtalare med inte särskilt bra ljud för vare sig film eller högtalarsamtal.

Ett alternativ

Det finns många bra alternativ i den här prisklassen, till exempel Nothing CMF Phone 2 Pro och Motorola Moto G56, men ska det vara en Samsung är ju det uppenbara alternativet den förra modellen Galaxy A16. Det är ju praktiskt taget samma mobil som nu går att få tag på billigare.

Kameraexempel

I solljus blir bilderna riktigt bra, i nästan alla andra ljusförhållanden mindre bra.