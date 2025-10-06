Tjäna pengar på sårbarheter i Gemini

Google har lanserat ett nytt program som belönar den som hittar säkerhets- och missbruksbrister i företagets AI-tjänster, till exempel Gemini, Sök och Workspace. Den som rapporterar ett allvarligt fel kan få upp till 20 000 dollar, och beloppet kan bli ännu högre tack vare bonusmultiplikatorer som belöningsprogrammet erbjuder.

Programmet bygger vidare på Googles befintliga Vulnerability Reward Program och samlar nu alla AI-frågor i en gemensam satsning. En ny bedömningspanel hanterar både säkerhets- och missbruksproblem med tydligare regler för vad som är i programomfånget. Sedan AI-programmet startade i oktober 2023 har forskare redan belönats med över 430 000 dollar för sina rapporter.

Google betonar att innehållsrelaterade problem, som så kallade jailbreaks och prompt injection, inte omfattas av belöningsprogrammet. Dessa fel ska i stället anmälas via tjänsternas inbyggda feedbacksystem, där Google kan samla in data för långsiktig analys och förbättringar utan att belöningarna försvårar fokuset på akuta säkerhetsrisker.