Tre har trappat upp kampen mot bedrägerier

Operatören Tre uppger att man under första halvåret 2025 har stoppat rekordmånga bluffsamtal till sina mobilkunder genom nya tekniska lösningar och ett stärkt samarbete med PTS och andra operatörer. Man uppger inte hur många det handlar om, bara att det handlar om miljontals bluffsamtal. Med hjälp av gemensamma verktyg kan företaget nu effektivt blockera spoofing, där bedragare förfalskar telefonnummer för att utge sig för att vara banker eller myndigheter.

Samtidigt har Tre förbättrat sitt skydd mot wangiri-samtal, där korta utlandsnummer lockar kunder att ringa upp och drabbas av höga kostnader.

Anders Högsell, ansvarig för Carrier Business & Wholesale på Tre, betonar att kundernas trygghet alltid kommer först och att arbetet pågår löpande. Han råder kunder att avbryta samtal om de är osäkra och istället ringa upp via organisationens officiella nummer. Med datadrivet skydd, bransch- och myndighetssamverkan samt tydlig information vill Tre göra telefonbedrägerier lönlösa.