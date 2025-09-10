Trustly ansluter sig till Swish

Betaltjänsten Swish meddelar att Trustly blir nästa aktör att erbjuda Swish företags­tjänster till sina kunder. Samarbetet har blivit möjligt tack vare en ny lag som trädde i kraft i våras. Tidigare var det bara möjligt för banker och kreditinstitut att ansluta sig till Swish, men med den nya lagen kan även företag som arbetar med elektroniska pengar och betalningar ta del av Swishs system för att skicka och ta emot pengar.

Enligt Trustlys VD Johan Tjärnberg är samarbetet ett viktigt steg för företaget. Genom att koppla ihop sina handlare med Swish blir det enklare och snabbare för kunderna att få tillgång till sina medel.

Swish lanserades 2012 och används idag av 8,7 miljoner privatpersoner och 300000 företag i Sverige. Trustly grundades 2008 och knyter ihop över 9000 handlare med fler än 12000 banker globalt.