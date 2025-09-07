Bli plusmedlem
Logga in

Öra nummer 3

Uppdatering: Då presenteras Nothing  Ear 3

En presentation av Nothing Ear 3 kan vara nära förestående.

Ove Kaufeldt
Publicerad Senast uppdaterad

Uppdatering: Nothing har nu även gått ut med när man kommer att presentera Nothing Ear 3, och det blir den 18 september.

Nothing har på sin X-kanal lagt ut en närbild på laddningsetuiet till de kommande Ear (3)-hörlurarna, tillsammans med texten "Ear (3). Soon." Företaget har inte delat några ytterligare detaljer om design, funktioner eller pris, men teasern gör gällande att lanseringen är nära förestående. 

Förra hösten släppte Nothing Ear Open efter en liknande teaserkampanj, och i april presenterades de första Ear-hörlurarna med 11 millimeter dynamiska element i varje propp och ett 500 mAh-batterietui. 

Relaterade artiklar

nothing os nothing ios hörlurar android nothing ear 3

nothing os nothing ios hörlurar android nyheter nothing ear 3