Om du har svårt att formulera dig
Whatsapp får skrivhjälp med AI
WhatsApp lanserar AI-funktion som ska hjälpa användare att skriva bättre meddelanden.
WhatsApp har introducerat Writing Help, en AI-baserad funktion som hjälper användare att få rätt ton i sina meddelanden. Funktionen bygger på Private Processing, vilket gör att varken WhatsApp eller Meta kan läsa vare sig meddelanden eller de AI-genererade förslagen.
Användare kan välja mellan olika skrivstilar, till exempel professionell, rolig eller stödjande, och sedan granska och redigera förslagen för att leverera det perfekta meddelandet.
För att använda Writing Help räcker det att börja skriva ett meddelande i en enskild eller gruppchatt och trycka på den nya pennikonen. Då visas AI-förslag som kan anpassas efter behov. Funktionen är frivillig och avstängd som standard för att användaren alltid ska ha kontroll över sin upplevelse.
Writing Help lanseras först på engelska i USA och flera andra länder. WhatsApp planerar att utöka funktionen till fler språk och regioner senare under året.