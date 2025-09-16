Xiaomi 17 Pro får skärm på baksidan

Xiaomi kommer inte att ha en presentation av sina kommande Xiaomi 17-modeller förrän senare i september, men läckaren Ice Universe visar upp de kommande flaggskeppsmodellerna 17 Pro och 17 Pro Max som får en färgskärm på bakstycket intill kamerorna.

Skärmen är större och mer avancerad än den i Nothing Phone 3 och fyller nästan hela den horisontella ytan på baksidan. Den kan visa tid, datum och appinformation och fungerar även som sökare för de bakre kamerorna vid självporträtt.

Tydligare specifikationer om skärmen och resten av mobilerna kommer att presenteras senare i september.