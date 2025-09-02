Test: Oneplus Buds 4 – Headset med fantastisk brusreducering

Betyg: 7/10 Fantastisk brusreducering

Genomhörningsläget Gjord i hal plast

Överdriven bas

Mitt favoritheadset från förra året är Oneplus Buds Pro 3. De är bekväma, har utmärkt ljud och fantastisk brusreducering. Oneplus Buds 4 saknar Pro i namnet och är alltså inte en uppföljare. Snarare handlar det om att ta de bästa egenskaperna från Oneplus Buds Pro 3 till en lite billigare prisnivå.

För 1500 kronor är Oneplus Buds 4 inte direkt billiga de heller, men de känns billigare direkt ur förpackningen jämfört med Buds Pro 3 för en tusenlapp mer. Både etui och öronsnäckor känns plastigare. Oneplus Buds Pro 3 är förstås också i plast, men den enklare formgivningen och texturen gör både etuiet och öronsnäckorna halare och därmed svårare att hantera. Jag tycker också att gummiplupparna inte är riktigt lika sköna, och de skaver lite i längden, men de sluter i alla fall tätt och glider inte ur av sig själva över tid.

Headsetet styrs med tryck mot pinnen i stället för att du kniper, vilket ökar risken för feltryck. Därför är enkeltryck avstängt som standard, och för att pausa musiken förlitar man sig på autopausningen när du tar ur headsetet ur örat. Jag slår dock på enkeltryck för play/paus i Oneplus app Heymelody och står ut med att uppspelningen ibland startar igen innan jag hunnit sätta öronsnäckorna i etuiet. Ett plus med styrningen är att du kan svepa fingret upp eller ner över pinnen för att höja och sänka volymen.

Musikljudet borde låta bättre

Tittar man innanför plasten hittar vi dubbla högtalarelement för diskant och bas som på specifikationerna ser ut att vara samma som i Oneplus Buds Pro 3. Men man har stämt dem helt annorlunda. Där jag uppskattade det dyrare headsetet för dess klara diskant och naturliga bas får vi här en kraftigt överdriven lägre bas som delvis går ut över mellanregistret. Gillar man extra bas låter det bra, särskilt för elektronisk musik, men det är ett billigt sätt att få ett effektfullt ljud som gör de avancerade högtalarelementen en otjänst. Headsetet låter helt enkelt inte bättre än ett billigare headset skulle ha gjort.

Stöd finns för högupplöst ljud, men det är med LDHC-standarden, inte den mer etablerade LDAC-standarden. Till exempel Xiaomi, Nothing och förstås Oneplus stödjer LDHC i sina mobiler, men inte Samsung. Apple har som vanligt inte stöd för alternativa ljudöverföringsstandarder utan där är det AAC som gäller.

Vad som däremot imponerar rejält är den aktiva brusreduceringen. Oneplus Pro 3 hade den kanske bästa bullerdämpningen i ett true wireless-headset jag upplevt. Oneplus Buds 4 har faktiskt enligt specifikationerna ytterligare lite bättre bullerdämpning. Jag kan inte säga att jag hör den skillnaden, men det är definitivt den bästa bullerdämpningen jag upplevt i ett headset för 1500 kronor, och en kandidat till den bästa bullerdämpningen någonsin. Både bussmotorljud och passerande bilar försvinner nästan helt.

Trycker jag och håller på öronsnäckan aktiveras motsatsen, det vill säga genomhörningsläget. Då plockar mikrofonerna istället upp omgivningens ljud så att du kan höra vad som händer. Även det läget är imponerande, och jag kan föra konversationer där jag knappt tänker på att jag har öronsnäckorna i öronen.

Samtal inte starkaste grenen

Mikrofonerna är inte riktigt lika bra till telefonsamtal. Headsetet är visserligen riktigt bra på att ta bort omgivningens ljud, oavsett om det är slamrande med saker eller biltrafik, och min röst låter ungefär lika bra oavsett, men lika bra innebär i detta fallet aningen burkigt och tydligt sämre än när man pratar direkt i telefonen.

Batteritiden på headsetet är bra men inte så bra att det sticker ut i konkurrensen. Etuiet saknar trådlös laddning.

Ska man sammanfatta: Vill du ha ett headset för 1500 kronor med riktigt bra brusreducering är Oneplus Buds hörlurarna för dig. Inget annat i headsetet är egentligen dåligt, så du kommer inte att bli besviken.