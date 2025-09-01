Dela ljudet: Två par Airpods samtidigt till samma Iphone eller Ipad

Med både Iphone och Ipad går det att samtidigt ansluta flera par Airpods på en och samma gång. Det här kan vara bra om ni är flera som vill se en film eller bara dela samma musik eller podd.

Först börjar du uppspelningen med dina egna Airpods i öronen. När uppspelningen väl är igång sveper du ner Kontrollcenter på telefonen eller plattan och där ser du då valet att “Dela ljud…”. Ett klick där så är anslutningsprocessen av de andra hörlurarna igång. För att ansluta ska du följa instruktionerna och de säger att du ska flytta det andra paret Airpods närmare telefonen eller plattan. Gör det och öppnar luckan på fodralet så dyker de upp på enhetens skärm och du får fram knappen som låter dig ansluta.

Den här möjligheten kan vara särskilt användbar till exempel på flyget om det bara är en av er som laddat ner en film att se i flygplansläge men ni är flera som vill se.

