Samtalsinspelning i Samsung Galaxy S25 inte tillgänglig som utlovat: "Försenad och kommer förhoppningsvis snart"

Rösten säger "Det här samtalet spelas in"

På Mobil har vi redan publicerat våra test av de nya telefonerna och du kan läsa våra bedömningar av de tre telefonerna här:

Test Samsung Galaxy S25 Ultra

Test Samsung Galaxy S25 Plus

Test Samsung Galaxy S25

Under testperioden var dock inte alla funktioner tillgängliga, för Samsungs besked var att samtalsinspelningen skulle bli tillgänglig först idag den 7 februari, i samband med officiell säljstart. Bland alla som förbeställt telefonen är det dock många som redan hunnit få sin leverans och därmed redan använder telefonen.

På Mobil har vi sedan igår den 6 februari haft tillgång till samtalsinspelning i vårt testexemplar av Samsung Galaxy S25 Ultra. Till våra exemplar av Galaxy S25 och Galaxy S25 Plus är dock funktionen fortfarande inte tillgänglig och flera läsare har rapporterat om att den saknas även i deras telefoner. När Mobil frågar om detta svarar Samsung att det inte finns stöd för samtalsinspelning nu som utlovat, utan att det skett en fördröjning och att funktionen förhoppningsvis kommer inom kort.

Så fungerar samtalsinspelning i S25 Ultra

I vårt testexemplar av S25 Ultra fungerar alltså samtalsinspelning sedan ett dygn och vi kan berätta hur det fungerar. I Telefonappen finns inställningar för funktionen och du kommer till dessa inställningar genom att trycka på de tre prickarna längst upp i hörnet av Telefon-appen. Där är Spela in samtal det tredje valet, i våra S25 och S25 Plus finns dock inte denna rad synlig.

När jag ringer ett samtal dyker möjligheten att spela in upp skärmen efter att mottagaren har svarat på samtalet. Genom att då klicka på den symbolen kommer en ruta fram som varnar om att en röst kommer så ni båda hör, berätta just att samtalet spelas in. När jag sedan avslutar samtalet så hittar jag inspelningen sparad i appen Röstinspelning.