Trasig mobil? Samsung kan nu komma hem till dig och laga den gratis

Sedan en kort tid tillbaka har Samsung en mobil serviceverkstad som lagar mobiltelefoner och gör hembesök i Stockholmsområdet. Precis som ett besök i en serviceverkstad så är hembesöken gratis, så länge som reparationen täcks av Samsungs garanti- och servicevillkor. Tjänsten med reparationer vid hembesök, är att kunder ska få snabbare tillgång till reparationer på ett smidigt sätt och givetvis att det ska gå snabbare. Kunder, och det handlar om de som har Galaxy Flip eller Galaxy Fold 5, 6 eller 7 samt Flip 7 FE, bokar tid via Samsungs support och teknikern hör sedan av sig direkt till kunden för att meddela ankomsttid och reparationen utförs inom cirka en timme.

Reparationerna utöfrs alltså utanför kundens bostad i den fullt utrustade servicebilen. Tjänsten har redan varit igång en kort tid och på Samsungs webbplats finns flera potitiva recensioner av kunder som använt tjänsten. Där uppges att teknikern kom fram innan angiven tid, att mobilen lagas på ungefär en timme och det uppskattas som ett sätt att som kund spara tid.

Service på plats med den här servicebilen är en del av det som kallas Samsung Galaxy Z-Series Premium Service och kompletterar de serviceverkstäder som erbjuder det här i sina egna lokaler, för tillfället endast Mcare Stockholm och Mcare Göteborg. Premiumsupporten inkluderar förutom möjligheten till service hemma även förtur i support, expressreparaton av vissa fel och möjlighet att låna en telefon medan din egen är inne för lagning.

Service på plats är enbart tillgänglig i vissda delar av Stockholm, närmare bestämt i följande områden: Stockholm, Nacka, Saltsjö-Boo, Saltsjöbaden, Tyresö, Haninge, Huddinge, Skogås, Tullinge, Bromma, Vällingby, Spånga, Kista, Hässelby, Bromma, Solna, Tomteboda, Sundbyberg, Järfälla, Lidingö, Danderyd, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Tumba, Botkyrka, Ekerö, Västerhaninge, Dalarö, Vendelsö, Värmdö, Gustavsberg, Vallentuna, Åkersberga, Märsta, Rosersberg Sigtuna, Arlanda, Kungsängen och Upplands Bro