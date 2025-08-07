Ny teknik pressar gränserna för Galaxy S26 Edge

Samsung arbetar enligt läckaren IceUniverse på den kommande Galaxy S26 Edge, och enligt uppgift förväntas den bli – i sammanhanget - betydligt tunnare än förra modellen. Den nya mobilen sägs bli 5,5 millimeter tjock, vilket skulle vara 0,3 millimeter tunnare än Galaxy S25 Edge. Samtidigt uppges batterikapaciteten öka till 4200 mAh, vilket kan jämföras med 3900 i S25 Edge. Det finns indikationer på att Samsung testar ny batteriteknik, men exakt vilka material som används är ännu inte bekräftat.

Apple har ännu inte presenterat sin tunna Iphone-modell Iphone 17 Air som även den uppges bli 5,5 millimeter, men där hävdar läckor att batterikapaciteten ligger på 2800 mAh.