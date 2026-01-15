Första intrycket: Xiaomi Redmi Note 15-serien

Redmi är generellt en prisvärd produktserie och det handlar om prestanda som räcker långt men ofta är snäppet under flaggskepp och då med ett lägre pris, i det här fallet från 3000 kronor upp till dryga 6000 kronor. Särskilt under lanseringsperioden erbjuder Xiaomi tillfälliga, kraftiga rabatter.

Vi har börjat testa tre av telefonerna. Xiaomi Redmi Note 15 5G, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G och Xiaomi Note 15 Pro Plus 5G. Utöver de tre kommer även Xiaomi Redmi Note 15 Pro och Xiaomi Redmi Note 15 som alltså saknar 5G-stöd.

Givet antalet modeller och Redmi-seriens breda målgrupp så skiljer det en hel del mellan telefonerna, även till exempel Note 15 Pro och Note 15 Pro 5G har betydligt fler saker än bara 5G-stödet som skiljer modellerna åt, från systemchipp till mått och kameror.

Generellt för alla fem modeller är att de har högupplösta Amoled-skärmar med snabb uppdatering, bra batterikapacitet och i många fall utökad tålighet. Givetvis skiljer intrycket beroende på vilken av telefonerna du väljer. Den enklaste telefonen av de tre vi testar, Xiaomi redmi Note 15 5G kan ge vissa fördröjningar i gränssnittet och känns seg ibland, men ändå på en rimlig nivå sett till prislappen 4290 kronor, eller det reducerade priset under lanseringsperiod fram till 8 februari, 3590 kr.

Telefonerna levereras med Android 15 och Xiaomis gränssnitt Hyper OS 2, alltså inte den senaste versionen. Under testperioden hittills har jag särskilt stört mig på Xiaomis egen webbläsare som ungefär en gång per dag skickar skräpnotiser med reklam, men de meddelandena kan man stänga av och dessutom avinstallera appen om man vill det.

Xiaomi har ju ett tydligt kamerafokus i många av sina modeller, men i Redmi-serien finns inte några spår av det samarbete med Leica som Xiaomi har i flaggskeppen. Istället får vi en enklare lösning, men en som räcker relativt långt. Den enklare av de tre telefonerna vi testar, Xiaomi Redmi Note 15 5G är även den tunnaste, 7,35 millimeter. Den har en huvudkamera på 108 megapixel medan Redmi Note 15 Pro 5G och Redmi Note 15 Pro Plus 5G erbjuder 200 megapixelssensorer med större sensorstorlek på 1/1.4 tum.

Pro-modellerna är även utrustade med Xiaomis offline-kommunikation som gör att man kan använda telefonen som något av en walkie-talkie för kommunikation med andra Xiaomi-enheter med samma teknik. Det här känner vi ju igen från Xiaomi 15T-serien där detta introducerades i höstas.

Alla fem telefoner släpps till försäljning i Sverige den 19 januari och fram till 8 februari säljs de av Xiaomi till ett lägre introduktionspris. Telefonerna släpps i flera konfigurationer med olika lagring och minne och några finns enbart tillgängliga via Xiaomis egen onlinebutik.

Redmi Note 15 Pro Plus 5G med 12+512GB kostar 6290 kr, men 5290 kr under introduktionsperioden. Samma telefon med 8+256GB kostar 5990 kr, men 4990 kr under introduktionsperioden.

Redmi Note 15 Pro 5G med 8+256GB kostar 5290 kr, men 4490 kr under introduktionsperioden.

Redmi Note 15 5G med 8+256GB kostar 4290kr, men 3590 kr under introduktionsperioden.

Samma telefon med 6+128GB kostar 3690 kr, men 2990 kr under introduktionsperioden.

De två som vi inte tittat närmare på säljs båda enbart via mi.com: Redmi Note 15 Pro med 8+256GB kostar 3690kr, men 3190kr under introduktionsperioden. Redmi Note 15 med 8+256GB kostar 3290 kr, men 2790 kr under introduktionsperioden.

Fakta Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G Allmänt Modell Redmi Note 15 Pro Plus 5G Tillverkare Xiaomi Lanseringsdatum 2025-12-18 Mått 163,3 x 78,3 x 8,47 mm Vikt 208 g, 101 % Pris 6300 kr System Android Systemversion 15 Chipset Snapdragon 7s Gen 4 Tillverkningprocess 4 nm, 97 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD) 5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) Skärm Mått 6,83 tum, 101 % Upplösning 2772 x 1280 pixel Typ AMOLED Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2 Max ljusstyrka i del av skärmen 3200 nits, 102 % Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 100 % Minne RAM-minne 8/12 GB, 78 % Lagringsminne 256 GB, 512 GB Minneskortplats Nej Kamera Upplösning 200 Megapixel, 8 Megapixel Optisk bildstabilisering Ja Upplösning på frontkameran 32 megapixel Anslutningar Hörlursuttag Nej Bluetooth 5.4 Wifi Wifi 6E Batteri Kapacitet 6500 mAh, 120 % Medföljande laddare Nej Maximal snabbladdning 100 W, 173 % Trådlös laddning Nej Hållbarhet IP-klass IP66/IP68 Övrigt FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I skärmen

Fakta Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Allmänt Modell Redmi Note 15 Pro 5G Tillverkare Xiaomi Lanseringsdatum 2025-12-18 Mått 163,6 x 78,1 x 7,96 mm Vikt 210 g, 102 % Pris 5290 kr System Android Systemversion 15 Chipset Mediatek Dimensity 7400-Ultra Tillverkningprocess 4 nm, 97 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD) 5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) Stöd för esim Ja Skärm Mått 6,83 tum, 101 % Upplösning 2772 x 1280 pixel Typ AMOLED Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2 Max ljusstyrka i del av skärmen 3200 nits, 102 % Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 100 % Minne RAM-minne 8 GB, 78 % Lagringsminne 256 GB Minneskortplats Nej Kamera Upplösning 200 Megapixel, 8 Megapixel Optisk bildstabilisering Nej Upplösning på frontkameran 20 megapixel Anslutningar Hörlursuttag Nej Bluetooth 5.4 Wifi Wifi 6 Batteri Kapacitet 6580 mAh, 121 % Medföljande laddare Nej Maximal snabbladdning 45 W, 78 % Hållbarhet IP-klass IP66/IP68 Övrigt FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I skärmen